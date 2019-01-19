Соболева завоевала серебро на этапе КМ по сноуборду в Словении

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Российская сноубордистка Наталья Соболева завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

Спортсменка в финале уступила немке Селине Йорг. На третьей строчке расположилась соотечественница Йорг Шайенн Лох.

Этап проходит в словенской Рогле.

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Соболова идет пятой в общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. Лидирует итальянка Надя Очнер, второе место занимает представительница Чехии Эстер Ледецка, третье — австрийка Сабин Шеффманн.

Ранее женская сборная России стала пятой в эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.