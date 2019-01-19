МОК обвинили в сокрытии доказательств невиновности россиян перед ОИ-2018
Адвокатская контора Кристофа Вишеманна выступила с заявлением, в котором обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, передает ТАСС.
«МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты. Фактически доказательств обвинений, выдвинутых информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым относительно событий в Сочи, нет.
Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств», — говорится в заявлении.
В конторе также отметили успешное завершение разбирательства в отношении лыжника Александра Легкова.
Ранее сообщалось, что МОК разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по Легкову.