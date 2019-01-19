Более 100 тысяч допинг-тестов не были введены РУСАДА в систему ADAMS

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в письме к исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что прежние сотрудники РУСАДА не ввели в систему ADAMS более 100 тысяч допинг-тестов, передает «РИА Новости».

Нарушения были обнаружены в результате двух внутренних расследований РУСАДА, которые были завершены в 2018 году. Глава российской организации отметил, что ввод протоколов практически завершен.

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Ганус добавил, что в 2019 году РУСАДА планирует взаимодействовать с Таможенной службой и органами наркоконтроля России.

«РУСАДА выстраивает и в 2019 году продолжит активное взаимодействие с международными организациями по пресечению трафика допинговых препаратов, как в готовом виде, так и в форме компонентов», — говорится в письме.

За 2018 год РУСАДА взяло у спортсменов 9540 проб.

22 января пройдет заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение о статусе соответствия российского агентства.

РУСАДА было восстановлено в начале осени 2018 года. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен. Эксперты были допущены только в 2019 году.

Ранее Ганус попросил WADA не лишать РУСАДА статуса соответствия.