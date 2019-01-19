Глава РУСАДА обратился с просьбой к WADA

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился с письмом к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.

22 января пройдет заседание исполкома WADA, на котором будет объявлено окончательное решение о статусе соответствия российского агентства.

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«Я хочу заверить вас, что РУСАДА, несмотря на то, что не имеет никаких полномочий и прав для обеспечения доступа и выполнения условий по предоставлению подлинных данных лабораторной системы управления информацией и основных аналитических данных бывшей Московской лаборатории, предпринимала и предпринимает усилия, направленные на обеспечение выполнения требований исполкома WADA от 20 сентября 2018 года в установленный исполкомом WADA срок, — говорится в письме.

Глава РУСАДА отметил, что организация окажет помощь российским спортивным федерациям в возвращении статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Данная практика детально проработана РУСАДА, новое РУСАДА прошло детальную подготовку к аудитам ВАДА (27-29 сентября 2017 года и 11-12 декабря 2018 года), отработало все планы корректирующих действий и готово активно включиться в данную работу в отношении спортивных федераций России», — заявил Ганус.

По словам функционера, Россия и РУСАДА заинтересованы в выполнении требований исполкома WADA.

«Лишение соответствия нового РУСАДА, в его нынешнем качестве, не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня и окажет деструктивное влияние на развитие чистого спортивного движения в России, но и лишит WADA, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте и последующим решением антидопинговых задач. В связи с вышеизложенным, прошу Вас подтвердить статус соответствия РУСАДА», — заявил Ганус.

Российское агентство было восстановлено в начале осени 2018 года. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надеются на строгое решение WADA по РУСАДА.