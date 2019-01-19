Боксер Акавов не смог завоевать чемпионский титул WBO в бою против Андраде

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Российский боксер Артур Акавов не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке против американца Деметриуса Андраде, сообщает ТАСС.

Бой, прошедший в Нью-Йорке, завершился в 12 раунде победой техническим нокаутом в пользу действующего чемпиона мира в среднем весе.

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Андраде одержал 26-ю победу в профессиональной карьере. Для Акавова это третье поражение. В 2016 году россиянин также проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии WBO. Тогда по очкам победил британец Билли Джо Сандерс.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко провел со стриминговой платформой DAZN переговоры о заключении контракта на три боя.