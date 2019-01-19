В Ла Лиге высказались против создания Суперлиги

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Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо поделился мнением о вероятном создании Суперлиги, передает газета «Известия».

Появилась информация, что европейские топ-клубы планируют создать новый турнир.

«Если сказать словами президента Ла Лиги, то мы не верим в реализацию подобного проекта по двум причинам. Во-первых, команды, которые «хотят принять участие», должны побеждать. Что будут делать условные «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», если они не смогут завоевывать трофеи в течение нескольких лет? Команд всего 20, а кто-то не сможет победить в течение 10 и более лет. Что они будут делать? Что будет делать болельщик «Баварии», если его команда не пройдет первый раунд турнира? Вероятно, станет смотреть игру других команд.

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Мне кажется, что нынешний формат Лиги чемпионов — сам по себе прекрасная «суперлига», которая развивается в правильном направлении. Закрытая Суперлига без допуска других команд — провальная идея», — заявил он.

Ранее Вальверде высказался о возможном отстранении «Барсы» от Кубка Испании.