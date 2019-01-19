Роналду предстанет перед судом 22 января

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предстанет перед судом Мадрида 22 января, сообщает «Советский спорт».

По информации Mirror, Роналду, а также тренера юношеской команды «Реала» Хаби Алонсо обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Ожидается, что нападающий уже достиг соглашения с испанскими властями, согласно которому он выплатит около €19 млн и получит два года условного тюремного заключения.

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В этот же день пройдет слушание дела Алонсо. На скамье подсудимых кроме испанского специалиста окажутся его налоговый консультант и глава консультационной фирмы. Прокуратура требует приговорить каждого из них, включая Алонсо, к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также штрафу в размере €4 млн евро.

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