Фуркад может пропустить два этапа Кубка мира

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад может пропустит два этапа Кубка мира, сообщает «Советский спорт».

Французский спортсмен еще не принял решение об участии в этапах, которые будут проходить в Антхольце и Северной Америке.

«Я пока не знаю, что буду делать. Знаю только, что не хочу, чтобы так было, и хочу найти решение. Подобные гонки не позволяют мне вернуться на необходимый мне уровень. Будем решать с тренерами, ориентируясь на поиск оптимальной для меня формы. Это единственный приоритет сегодня.

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Антхольц? У меня нет ответа. Завтра скажу, если он у меня будет, но пока у меня его нет. То же самое касается США. Моя цель — достичь оптимального конкурентоспособного уровня к чемпионату мира.

Пока я в тупиковом состоянии и вряд ли выступлю на трёх этапах Кубка перед чемпионатом мира. У меня есть несколько вариантов решения, но ни один из них пока не превалирует», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Шипулин посетит этап Кубка мира как зритель.