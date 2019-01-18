Власти Самарской области проведут проверки в «Крыльях Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что власти региона намерены провести проверки в «Крыльях Советов».
«Там есть в чем поразбираться. Мы будем менять структуру управления клубом. Есть предложения, как структуру управления в целом поменять. Мы будем там проводить проверки», — приводит слова Азарова ТАСС.
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Губернатор отметил, что клубам необходимо раскрывать свои финансовые данные и публиковать отчетность.
«Предложение правильное, считаю, информацию эту открывать и предоставлять», — сказал губернатор, отвечая на вопрос о возможности публикации подобной информации.
Ранее Азаров заявил, что председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин покинет свой пост.