Власти Самарской области проведут проверки в «Крыльях Советов»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что власти региона намерены провести проверки в «Крыльях Советов».

«Там есть в чем поразбираться. Мы будем менять структуру управления клубом. Есть предложения, как структуру управления в целом поменять. Мы будем там проводить проверки», — приводит слова Азарова ТАСС.

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Губернатор отметил, что клубам необходимо раскрывать свои финансовые данные и публиковать отчетность.

«Предложение правильное, считаю, информацию эту открывать и предоставлять», — сказал губернатор, отвечая на вопрос о возможности публикации подобной информации.

Ранее Азаров заявил, что председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин покинет свой пост.