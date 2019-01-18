Хачанов уступил в третьем круге Australian Open

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Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019), уступив представителю Испании Роберто Баутиста Агуту, сообщает «Советский спорт».

Продолжительность матча составила 2 часа и 4 минуты. Победитель записал на свой счет пять эйсов и две двойные ошибки. Его соперник восемь раз подал навылет и допустил пять ошибок на подаче.

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Следующим соперником испанца станет победитель матча между его соотечественником Фернандо Вердаско и представителем Хорватии Марином Чиличем.

Ранее Мария Шарапова прокомментировала победу над Возняцки на Australian Open.

Теннис. Australian Open. 3-й круг

Роберто Баутиста Агут (Испания) —Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:5, 6:4