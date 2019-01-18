Два очка Зайцева привели «Торонто» к победе над «Тампой»
«Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей по два очка набрали Патрик Марло (1+1), Назем Кадри (1+1), Никита Зайцев (0+2) и Джон Таварес (0+2). Вратарь Фредерик Андерсен отразил 36 из 38 бросков.
У проигравших два очка теперь в активе Брейдена Пойнта. Российский форвард Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.
Ранее передача Анисимова не помогла «Чикаго» одолеть «Рейнджерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтинг» (США, Флорида) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
1:0 – Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 09:48 (5x4)
1:1 – Кадри (Капанен, Марло) – 11:48 (5x5)
1:2 – Марло (Кадри, Зайцев) – 33:06 (5x5)
2:2 – Хедман (Кучеров, Пойнт) – 33:43 (5x5)
2:3 – Марнер (Таварес, Юнссон) – 34:49 (5x5)
2:4 – Хайман (Зайцев, Таварес) – 59:09
PATRICK MARLEAU GIVES THE LEAFS THE LEAD!#LeafsForever pic.twitter.com/yMXrqyP9Pl— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 18 января 2019 г.