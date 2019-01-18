Силкин: Кокорин может вернуться в РПЛ уже в этом сезоне

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которые на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка», на возвращение в футбол, передает «Матч ТВ».

Экс-наставник бело-голубых сравнил форварда и хавбека с игроком сборной СССР, осужденным в 1958 году за изнасилование, Эдуардом Стрельцовым.

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«После того как вышел Эдуард Стрельцов, он ведь играл здорово, и его люди очень любили. Почему? Потому что человек был простой. Кокорин с Мамаевым тоже в итоге выйдут. За время, которое они там просидели, их кошельки похудели. И чтобы что-то заработать, возможностей не так много. Но когда они выйдут — это вопрос. Дадут лет по семь… К тому времени с футболом уже придется попрощаться. Думаю, если Кокорин освободится в феврале, то сыграет. Месяца полтора-два на подготовку будет достаточно», — поделился мнением Силкин.

Футболисты находятся в следственном изоляторе с октября 2018 года по делу об избиении людей. Срок их заключения в декабре продлили до 8 февраля.

Ранее адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик заявил, что его клиент не собирается принимать участия в матче в «Бутырке», если он состоится.