«Химки» уступили «Олимпиакосу» в матче Евролиги
Греческий «Олимпиакос» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 71:57. Лучшим игроком стал нападающий проигравшей команды Джордан Микки, в активе которого 21 очко. В составе победителей по 14 очков набрали Костас Папаниколау и Александр Везенков.
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Ранее защитник «Химок» Алексей Швед, восстанавливающийся от травмы, рассказал, что скоро может вернуться на паркет.
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
«Олимпиакос» (Греция, Пирей) — «Химки» (Россия, Химки) — 71:57 (20:11, 12:11, 23:14, 16:21)