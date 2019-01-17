Швед заявил, что скоро вернется на паркет
Защитник «Химок» Алексей Швед, восстанавливающийся от травмы, рассказал, что скоро может вернуться на паркет, передает «Советский спорт».
«Чувствую себя намного лучше и постепенно набираю форму. Разминают палец, массажируют. Делаю упражнения, чтобы он скорее начал двигаться. Бросать ещё тяжело, но в скором времени буду», — приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.
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Швед также рассказал, где проходил реабилитацию после травмы.
«Съездил в Германию. Там меня проверили, остался на неделю на реабилитацию. Ходил, лечился», — добавил он.
Отмечается, что баскетболист пропустил уже более месяца из-за травмы пальца.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги.