WADA успешно извлекло данные из московской лаборатории

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Эксперты Всемирного антидопингового агенства (WADA) закончили работу по извлечению данных из московской лаборатории, передает «Советский спорт».

«Группа экспертов в составе трех человек успешно получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией», — говориться в пресс-релизе организации.

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Эксперты извлекли информацию из различных серверов лаборатории в Москве. Данные вывезены за пределы России и будут тщательно проверены группой экспертов.

Изъятые сведения будут играть ключевую роль при возбуждении дел в случаях оправдания спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ и участии в допинговой программе.

Ранее британский теннисист Энди Маррей выразил недовольство кодексом WADA.