WADA успешно извлекло данные из московской лаборатории
Эксперты Всемирного антидопингового агенства (WADA) закончили работу по извлечению данных из московской лаборатории, передает «Советский спорт».
«Группа экспертов в составе трех человек успешно получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией», — говориться в пресс-релизе организации.
Эксперты извлекли информацию из различных серверов лаборатории в Москве. Данные вывезены за пределы России и будут тщательно проверены группой экспертов.
Изъятые сведения будут играть ключевую роль при возбуждении дел в случаях оправдания спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ и участии в допинговой программе.
Ранее британский теннисист Энди Маррей выразил недовольство кодексом WADA.