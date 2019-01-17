Попов скорее всего перейдет в московское «Динамо»
Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов скорее всего перейдет в московское «Динамо», сообщает «Чемпионат.com».
Бело-голубые хотят предложить болгарину контракт с заработной платой €850 тысяч в год. Отмечается, что московская команда также нуждается в подписании центрального защитника и нападающего таранного типа.
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В услугах 31-летнего футболиста также были заинтересованы «Рубин», «Ростов», болгарский «Лудогорец», голландский «Витесс» и клубы из Китая и ОАЭ. Попов выступал за красно-белых с 2015 года.
В нынешнем сезоне игрок провел 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись одной голевой передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал «Спортингу» предложение по Акунье.