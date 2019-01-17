Орлов: в «Зените» ждут Кокорина
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что в «Зените» ждут возвращения нападающего Александра Кокорина в стан команды.
«Ясно, что Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. Дай бог, чтобы выпустили. Но ему все равно нужно еще восстановиться, набрать форму. «Зенит» намерен его дожидаться и отнесется к нему по-человечески. Кокорин все-таки свой. Играл за «Зенит». Он, если наберет форму, пригодится еще и сборной России», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».
Орлов также поделился мнением о возможном переходе Романа Еременко в клуб из Санкт-Петербурга.
«Не стоит. Он уже все сказал в футболе и сильно себя скомпрометировал той историей. Явно непопулярной. Брать такого игрока — большой риск. Зачем? Не надо», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал «Спортингу» предложение по Акунье.