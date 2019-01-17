Глава СБР попросил урезонить биатлонистов, критикующих Логинова

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев обратился к президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далину урезонить иностранных биатлонистов, высказывающихся на тему россиянина Александра Логинова, сообщает «Советский спорт».

Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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Напомним, что биатлонист сборной России столкнулся с многочисленной критикой иностранных коллег после первой победе на этапе Кубка мира. Александр завоевал золото в спринтерской гонке в Оберхофе. Больше всего недовольства виктория россиянина вызвала у француза Мартена Фуркада и представителя Швеции Себастьяна Самуэльссона.

Ранее Логинов попросил прощения у журналистов.