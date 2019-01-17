Логинов попросил прощения у журналистов

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Российский биатлонист Александр Логинов отказался комментировать требование своих иностранных коллег извиниться за допинговое прошлое.

«Я прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить, пожалуйста? Я, вообще, готов поговорить об этом, но не сейчас, если можно. Я 10 минут назад финишировал, и голова не соображает ни о чем другом, кроме прохождения дистанции и рубежей», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».

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Логинов также рассказал о своей готовности бежать другие гонки этапа в Рупольдинге.

«Пока все нормально, тьфу-тьфу. Состояние нормальное. Думаю, что мне помогло и то, что перенесли спринтерскую гонку на день вперед. Хотя вчера тоже были идеальные условия, чтобы бежать, но лишний день отдыха никогда не помешает», — добавил он.

Ранее Александр Тихонов прокомментировал травлю российского биатлониста Александра Логинова среди его коллег по цеху.