Двукратному чемпиону мира Далалояну присвоили звание мастера спорта России

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Гимнасту Артуру Далалояну присвоили звание заслуженного мастера спорта России, передает «Советский спорт».

«В соответствии с Положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, приказываю присвоить почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» Далалояну Артуру Грачьевичу», — гласит документ за подписью министра спорта России Павла Колобкова, который опубликован на официальном сайте Министерства спорта РФ.

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22-летний Далалоян четыре раза выигрывал чемпионат Европы и два раза чемпионат мира.

В 2018 году он добился серьезного успеха, став первым российским гимнастом в XXI веке, который смог завоевать две золотые медали в личных соревнованиях на одном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Далалоян одержал победу в многоборье на международном турнире по спортивной гимнастике в Барселоне.