Двукратному чемпиону мира Далалояну присвоили звание мастера спорта России
Гимнасту Артуру Далалояну присвоили звание заслуженного мастера спорта России, передает «Советский спорт».
«В соответствии с Положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, приказываю присвоить почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» Далалояну Артуру Грачьевичу», — гласит документ за подписью министра спорта России Павла Колобкова, который опубликован на официальном сайте Министерства спорта РФ.
22-летний Далалоян четыре раза выигрывал чемпионат Европы и два раза чемпионат мира.
В 2018 году он добился серьезного успеха, став первым российским гимнастом в XXI веке, который смог завоевать две золотые медали в личных соревнованиях на одном чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что Далалоян одержал победу в многоборье на международном турнире по спортивной гимнастике в Барселоне.