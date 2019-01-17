В IBSF возьмут на контроль ситуацию с отстранением Зубкова

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В Международной федерация бобслея и скелетона (IBSF) собираются поставить на контроль соблюдение условий дисквалификации президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.

«Лицо, подвергшееся санкциям, не может участвовать в какой-либо деятельности. Теперь России предстоит предпринять соответствующие шаги, за которыми мы будем очень внимательно следить», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы IBSF.

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16 января IBSF было объявлено о дисквалификации Зубкова до 18 декабря 2020 года. Из-за своего отстранения россиянин не может заниматься бобслеем и любой причастной к этому виду спорта деятельностью.

В Олимпийском комитете России (ОКР) после этого заявили, что намерены просить Федерацию бобслея России (ФБР) о прекращении полномочий Зубкова.

Ранее сам Зубков высказался относительно того, что Олимпийский комитет России (ОКР) намерен обратиться к Федерации бобслея России с просьбой досрочно прекратить его полномочия как президента организации.