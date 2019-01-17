Полузащитник «Челси» близок к переходу в «Баварию»

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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои отказался продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно Sky Sports, 18-летний Хадсон-Одои заинтересован в переходе в «Баварию». Однако «синие» не намерены отпускать футболиста, из-за чего даже могут пожаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА). Контракт хавбека с «Челси» истекает в 2020 году.

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Хадсон-Одои в текущем сезоне провел девять матчей за первую команду «Челси», в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что переход Хадсона-Одои в «Баварию» может сорваться.