26 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения «Оттаве»
«Колорадо Эвеланш» проиграл «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на домашнем льду «Сенаторз» и завершилась со счетом 5:2 в пользу местной команды.
В составе «Колорадо» заброшенной шайбой отметился российский защитник Никита Задорова, а его соотечественник и одноклубник вратарь Семен Варламов сделал 26 сейвов.
Ранее сообщалось, что «Анахайм» установил клубный антирекорд по количеству поражений кряду в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
1:0 – Ткачук (Тирни, Дзингел) – 22:06,
2:0 – Стоун (Сеси) – 23:13,
3:0 – Дзингел (Шабо, Дюшейн) – 29:01,
3:1 – Задоров (Маккиннон, Рантанен) – 38:53,
4:1 – Дюшейн (Смит) – 47:49,
4:2 – Маккиннон (Бэрри, Рантанен) – 56:01 (6x4),
5:2 – Дюшейн – 58:58