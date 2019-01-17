«Реал» планирует обменяться игроками с «Тоттенхэмом»

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Мадридский «Реал» планирует обменяться игроками с английским «Тоттенхэмом», сообщает «Советский спорт».

По информации Don Balon, испанская команда заинтересована в услугах полузащитника Кристиана Эриксена, который рассматривается как потенциальная замена хавбеку Луке Модричу, который может покинуть команду.

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Президент «Реала» Флорентино Перес хочет воспользоваться тем, что контракт датского полузащитника с английским клубом истекает летом 2020 года. При этом «Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена €80 млн.

Перес готов отдать взамен Гарета Бейла, трансферная стоимость которого оценивается в €120 млн. «Реал» предлагает «Тоттенхэму» Бэйла взамен на Эриксена и €30 млн.

Ранее тренер «Реала» подвел итог матча против «Леганеса».