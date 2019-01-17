Экс-директор «Локомотива» объяснил отсутствие заработка на трансферах

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Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему клуб не смог заработать на трансферах, передает «Чемпионат.com».

Геркус отметил, что по большей части это произошло из-за главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина.

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«Как можно зарабатывать, если нельзя продавать? Вы приходите и говорите: «Есть спрос на этого, этого и этого. Хочу продать». А главный тренер отвечает: «У меня на следующий сезон идеология такая — сохранить чемпионский состав. Все, кто вложил душу в чемпионство, должны остаться».

То есть продавать нельзя никого. Хотя есть спрос на четверых игроков. Если эти истории отработать, то клуб заработал бы около 50 миллионов евро. Однако решение никого не продавать было принципиальным и даже не обсуждалось. Только приобретать», — заявил он.

Ранее экс-хавбек «Локомотива» Майкон перебрался в чемпионат Бразилии.