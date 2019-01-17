Наставник «Ювентуса» высказался о роли Роналду в команде
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Миланом» в матче за Суперкубок Италии передает «Советский спорт».
Встреча завершилась с минимальным счетом в пользу туринского клуба. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Криштиану Роналду.
«Это была веселая игра с несколькими шансами забить. Мы играли против хорошего «Милана», который доставлял нам проблемы, но после удаления в составе соперника мы могли действовать лучше и забить второй мяч.
Было очень тепло, матч получился изматывающим, но мы заслужили право привезти трофей домой благодаря сбалансированному подходу.
Мы подписали Роналду, потому что он решает исходы матчей и забивает важные голы, но сегодня вся команда здорово выступила», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Ранее тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Ювентуса».