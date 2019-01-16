Леброн пропустит еще как минимум два матча НБА из-за травмы паха
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит еще как минимум два матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы паха, сообщает «Советский спорт».
ESPN со ссылкой на агента игрока Рича Пола утверждает, что 16 января форвард пройдет обследование. После него он не сможет принять участие в выездных встречах с «Оклахома Сити-Тандер» и «Хьюстон Рокетс».
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На данный момент баскетболист пропустил уже 11 игр регулярного сезона НБА.
Спортсмен получил травму в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» на Рождество.
Ранее форвард петербургского «Зенита» Сергей Карасев рассказал о драфте НБА в США.