Леброн пропустит еще как минимум два матча НБА из-за травмы паха

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/11785741/I-wZwb0uv_0-pic905-895x505-32428.jpg">

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит еще как минимум два матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы паха, сообщает «Советский спорт».

ESPN со ссылкой на агента игрока Рича Пола утверждает, что 16 января форвард пройдет обследование. После него он не сможет принять участие в выездных встречах с «Оклахома Сити-Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Реклама

На данный момент баскетболист пропустил уже 11 игр регулярного сезона НБА.

Спортсмен получил травму в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» на Рождество.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Сергей Карасев рассказал о драфте НБА в США.