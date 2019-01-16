«Ростов» потребовал с «Зенита» €6 млн за Скопинцева
Петербургский «Зенит» и «Ростов» пытаются достичь согласия по трансферу полузащитника Дмитрия Скопинцева, сообщает Sport24.
Переговоры по переходу хавбека к сине-бело-голубым продолжаются. На данный момент стороны обсуждают стоимость приобретения футболиста. «Ростов» требует с петербургского клуба не менее €6 млн.
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Если «Зенит» будет не согласен на данную сумму, то игрок продолжит выступление за «Ростов» до конца сезона.
В текущем сезоне Скопинцев провел 15 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых исполнил две голевые передачи.
Ранее полузащитник петербургской команды Леандро Паредес согласовал условия личного контракта с лондонским «Челси».