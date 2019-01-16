Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о Федоре Емельяненко.

Наставник бойца смешанного стиля (ММА) признался, что наблюдает за поединками чемпион мира в тяжелом весе по версии Pride FC.

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«Я всегда смотрю бои Федора Емельяненко. Ни в коем случае это не ирония. Нам всегда интересно — выиграет он или проиграет. Я знал, что Федор выиграет Соннена, но с Бейдером ему будет тяжело» — цитирует Абдулманапа Tofight.

Емельяненко выйдет в октагон против Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator, который пройдет 27 января в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что боец ММА определится со своим будущим после финала Гран-при Bellator.