Авербух оценил шансы Медведевой на участие в чемпионате мира

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Хореограф Илья Авербух оценил шансы попадания фигуристок Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года.

Специалист уверен, что у спортсменки могут принять участие в соревновании.

«Поедут ли они на мировое первенство? Hе исключено. Может, в этом есть определенная правда, потому что, к сожалению, Лиза по болезни пропустила отбор на чемпионате России, но она блестяще выступила на этапах Гран-при.

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Я думаю, будут контрольные прокаты, где станет видно в какой находится форме Медведева.Тут много лежит в области психологии. На тренировках Женя блестяще справлялась со всеми элементами, но что-то сбилось. Дело не в настрое, в подготовке. Я думаю, что наша задача, чтобы всех тянуть, а там — пусть победит сильнейший», — цитирует Авербуха сайт kp.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Медведева может оставить провальную программу.