Валуев оценил шансы Кокорина и Мамаева на возвращение в футбол

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Интерскол».

Политик высказался относительно того, вернуться ли обвиняемые по делу о нападениях в футбол после освобождения.

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«Если «большой футбол» захочет этого. Ведь это их работа, это их профессия, так почему бы нет? Нельзя забывать о том, как говорил кто-то из великих криминалистов, что отбытие наказания все-таки частично снимает вину с человека», — поделился мнением Валуев.

Напомним, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка». Срок заключения продлили до 8 февраля.

Ранее экс-игрок сборной России назвал арест Кокорина и Мамаева издевательством.