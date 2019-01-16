Адвокат семьи Дениса Тена считает беременную девушку организатором убийства

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Адвокат семьи убитого казахстанского фигуриста Дениса Тена Нурлан Устемиров заявил, что подсудимая Жанар Толыбаева является организатором преступления.

«Почему изменили показания Киясов и Кудайбергенов? Для того, чтобы друг друга обелить и чтобы Толыбаева оказалась не при делах.

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В этом преступлении я считаю Толыбаеву главным организатором. Она разговаривала по телефону, давала всем четкие инструкции.

И самое главное, она самая образованная из трех. Она имеет высшее образование. Хорошо говорит по-английски. Я считаю, она прекрасно понимает и видит свою цель в жизни, не то, что они. Украл — выпил — в тюрьму. Может, потому что рядом брат, семья

Толыбаева, я считаю, у них всем руководит. Поэтому я думаю, что ее тоже нужно на 20 лет, несмотря на ее беременность. Она руководит парнями, она — мозг.

Ну и последнее — их поведение, они улыбаются, переговариваются, я полагаю, что заинтересованные лица, те, которые организовали все это, они пообещали им небольшой срок.

Это все было организовано именно 18-19 числа, случайных совпадений не бывает. И покупка ножа, и изменение маршрута, каждое действие — это все продумано», — цитирует Устемирова NUR.KZ.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

В убийстве спортсмена обвиняются Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

Киясов признал себя виновным, однако отрицает, что убийство было спланировано заранее.