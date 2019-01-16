Вратарь «Спартака» пропустит остаток сезона из-за травмы

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что вратарь красно-белых Артем Ребров, вероятнее всего, пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

«Летом жду Артема в команде. Думаю, к сборам он будет готов. В этом сезоне Ребров, вероятнее всего, уже не сыграет. Сейчас ему предстоит обследование, по итогам которого будет ясно, потребуется ли хирургическое вмешательство или же лечение будет терапевтическим. Тогда мы точно поймем сроки его возвращения», — цитирует Кононова Sport24.

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Вратарь «Спартака» покинул сбор в ОАЭ из-за травмы плеча.

В нынешнем сезоне Ребров принял участие в трех матчах, в которых пропустил четыре мяча.