Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/801/12022801/1052218544_slide-pic905-895x505-32114.jpg">

«Лос-Анджелес Кингз» уступил «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2, победителя команды выявили уже в серии буллитов. Единственным игроком, реализовавшим послематчевый буллит в составах обеих команд, стал Джейсон Цукер.

Реклама

Российский форвард «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук забросил шайбу в основное время, тем самым форвард смог прервать маою безголевую серию из десяти матчей. Однако в серии буллитов россиянин свой бросок не реализовал.

Ранее сообщалось, что Овечкин не смог помочь «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Нидеррайтер (Эрикссон Эк, Фолиньо), 30:16;

1:1 — Ковальчук (Браун, Фанеф), 36:03;

2:1 — Стаал (Сутер, Сперджен), 47:13;

2:2 — Картер (Кемпе, Тоффоли), 57:30.