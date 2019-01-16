Игрок «Тоттенхэма» был задержан полицией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/405/10478405/165-pic905-895x505-38658.png">

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье был арестован перед матчем 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».

Задержание произошло в ночь на 13 января. Как информирует The Sun, футболист был арестован у себя дома во время ссоры с девушкой Хенчей Войгт, которая является звездой реалити-шоу и матерью своего ребенка.

Реклама

Орье подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений своей партнерше, однако вскоре он был отпущен.

При этом в заявку на игру с «Манчестер Юнайтед» игрок не попал. Лондонская команда проиграла со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сообщил о сроках восстановления Кейна.