Игрок «Тоттенхэма» был задержан полицией
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье был арестован перед матчем 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».
Задержание произошло в ночь на 13 января. Как информирует The Sun, футболист был арестован у себя дома во время ссоры с девушкой Хенчей Войгт, которая является звездой реалити-шоу и матерью своего ребенка.
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Орье подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений своей партнерше, однако вскоре он был отпущен.
При этом в заявку на игру с «Манчестер Юнайтед» игрок не попал. Лондонская команда проиграла со счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сообщил о сроках восстановления Кейна.