Сборной России поставили задачу на Олимпиаду — 2020
Министр спорта России Павел Колобков рассказал о поставленной задаче национальной команде на летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио, передает ТАСС.
По его словам, сборная России должна быть как минимум в тройке лучших по итогам соревнований.
«Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану. Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи», — заявил Колобков.
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Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что согласованы детали передачи данных московской лаборатории WADA.