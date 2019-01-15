Сборной России поставили задачу на Олимпиаду — 2020

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Министр спорта России Павел Колобков рассказал о поставленной задаче национальной команде на летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио, передает ТАСС.

По его словам, сборная России должна быть как минимум в тройке лучших по итогам соревнований.

«Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану. Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи», — заявил Колобков.

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Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что согласованы детали передачи данных московской лаборатории WADA.