Медведева назвала страну, где планирует жить

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/12120445/Snimok-pic905-895x505-45748.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем, передает «Советский спорт».

По словам двукратной чемпионки мира и Европы, в будущем она планирует жить только в России. Сейчас спортсменка тренируется в Канаде у известного специалиста Брайана Орсера, куда отправилась летом 2018 года после ухода от Этери Тутберидзе.

Реклама

«Где буду жить в будущем? В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке.

Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой», – сказала Медведева в прямом эфире в инстаграме журналистки Марии Командной.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой.