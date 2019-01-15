Автобус «Зенита» попал в аварию

<img src="">

Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в аварию в Анкаре.

В результате столкновения столкновения с полицейской машиной и еще тремя автомобилями, двое игроков команды получили ранения.

«Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась», — приводит слова доигровщика клуба Алексея Спиридонова «РИА Новости».

Реклама

Он также прокомментировал состояние пострадавших в происшествии.

«Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами все в порядке, мы добрались до отеля», — добавил волейболист.

Ранее капитан студенческой волейбольной команды подтвердил гибель своего одноклубника.