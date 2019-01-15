Автобус «Зенита» попал в аварию
Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в аварию в Анкаре.
В результате столкновения столкновения с полицейской машиной и еще тремя автомобилями, двое игроков команды получили ранения.
«Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась», — приводит слова доигровщика клуба Алексея Спиридонова «РИА Новости».
Он также прокомментировал состояние пострадавших в происшествии.
«Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами все в порядке, мы добрались до отеля», — добавил волейболист.
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