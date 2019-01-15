Бразильский клуб интересовался игроком «Спартака»
Бразильский «Сантос» некоторое время назад интересовался нападающим московского «Спартака» Педро Рошей, сообщает «Советский спорт».
По данным ESPN, стороны не смогли договориться о трансфере. Причиной стала высокая цена, запрошенная красно-белыми, составлявшая €12 млн.
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Роша перешел в команду Олега Кононова в 2017 году за €12 млн. Его трансфер занимает второе место в списке самых дорогих приобретений «Спартака», уступая только переходу бразильца Фернандо (€12,5 млн).
Контракт форварда с москвичами действителен до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне футболист провел на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего 63 минуты, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что фаната «Спартака» уволили с работы за инцидент с Глушаковым.