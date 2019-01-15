Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одолеть «Сент-Луис»
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:1. Единственный гол у проигравшей команды оформил российский форвард Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей. Нападающий Евгений Кузнецов отыграл 18:38.
В составе победителей шайбы забросили Иван Барбашев, Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко, исполнивший также голевую передачу.
Эта победа стала для «Сент-Луиса» третьей кряду.
Ранее Овечкин вышел на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз»(Вашингтон) — «Сент-Луис Блюз» (Миссури) — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
1:0 – Овечкин (Орлов, Бойд) – 07:50 (5x4)
1:1 – Барбашев – 23:18 (5x5)
1:2 – Данн (Тарасенко, Шварц) – 25:11 (5x5)
1:3 – Перрон (Данн, О'Райлли) – 28:00 (5x5)
1:4 – Тарасенко (О'Райлли, Пьетранджело) – 50:24 (5x4)