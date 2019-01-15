Медведев разгромил Харриса и вышел во второй круг Australian Open
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2019 года, сообщает «Советский спорт».
На старте турнира он разгромил представителя ЮАР Ллойда Харриса со счетом 6:1, 6:2, 6:1. Спортсмены находились на корте один час 47 минут.
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В следующем круге Медведев встретится с американцем Райаном Харрисоном.
Ранее британский теннисист Энди Маррей выразил недовольство кодексом Всемирного антидопингового агенства (WADA), согласно которому спортсмен должен ежедневно отчитываться о том, где он находится.
Теннис. Australian Open-2019. Первый круг
Даниил Медведев (Россия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:1, 6:2, 6:1