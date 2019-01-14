Ибрагимович раскритиковал Роналду в связи с переходом в «Ювентус»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/11970253/RTS21JZ6-pic905-895x505-69746.jpg">

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раскритиковал футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за то, что тот считает переезд в Италию новым вызовом для себя, передает «Советский спорт».

«Криштиану говорит о новых вызовах и переходит в клуб, для которого победа в Серии А — норма. Он мог бы попытаться стать чемпионом с клубом из второго дивизиона. Переход в «Ювентус» это вообще не вызов», — приводит слова шведа As.

Реклама

Роналду перешел в «старую синьору» из «Реала» летом 2018 года. Цвета «сливочных» португалец защищал с 2009 года.

Отмечается, что «бьянконери» становились неизменными чемпионами Италии последние семь лет.

В нынешнем сезоне форвард «Ювентуса» провел в Серии А 19 матчей, забив 14 мячей.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил уникальность нападающего «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси.