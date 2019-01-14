Юрлова-Перхт не поедет на североамериканские этапы КМ по биатлону

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что Екатерина Юрлова-Перхт не примет участия в североамериканских этапах Кубка мира.

«Могу сказать точно, что Катя Юрлова в США не поедет. Лидеров мы постараемся сберечь. Я был в Америке два раза и даже по своему опыту могу сказать, что «обратная» акклиматизация даётся достаточно тяжело почти всем», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

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Норицын также отметил проблемы с визами у российских спортсменок.

«У нас, к сожалению, не так много спортсменов имеют американские визы, и это на самом деле большая сложность. С одной стороны, мы вынуждены отправить на февральские этапы тех, у кого визы есть, но понимаем при этом, что все спортсмены могут по-разному перенести акклиматизацию», — добавил он.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе пройдет с 7 по 10 февраля. В Солт-Лейк-Сити (США) гонки намечены на 14-18 февраля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с победами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.