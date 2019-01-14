Экс-министр спорта Ульяновской области подал заявку на выборы главы РФС

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Бывший министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин подал заявление на участие в выборах главы Российского футбольного союза (РФС).

«Пять общероссийских организаций, членов РФС, выдвинули меня. Я дал свое видение развития РФС, и они решили меня поддержать», — цитирует Кузьмина ТАСС.

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Экс-министр спорта Ульяновской области отметил, что на посту главы организации он намерен уделить особое внимание решению проблем в регионах.

«За счет повышения внимания к проблемам и задачам, которые решаются на уровне регионов, тогда будут решены все те задачи, которые отражены в общенациональной нашей стратегии развития футбола на период до 2030 года. Если сверху будем стараться их решить, то стратегия будет без основания», — сказал Кузьмин.

19 декабря пост главы РФС покинул Виталий Мутко. Он возглавил организацию в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Газпром нефти», председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост главы РФС.