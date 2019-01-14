Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал свою вину

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Обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал свою вину, сообщает «РИА Новости».

«Я признаю свою вину, но не признаю, что мы это планировали заранее», — сказал Киясов в суде.

Подсудимый отметил, что не планировал совершать убийство. Он утверждает, что достал нож, чтобы попытаться испугать спортсмена.

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

В убийстве спортсмена обвиняются Арман Кудайбергенов и Киясов. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

Ранее была названа причина смерти Тена.