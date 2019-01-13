В матче чемпионата Швеции по хоккею произошла массовая драка

<img src="//img.gazeta.ru/files3/603/11752603/upload-RIAN_5501917.HR-pic905-895x505-11341.jpg">

В матче регулярного чемпионата SHL между «Ферьестадом» и «Мальме» случилась массовая потасовка среди хоккеистов, сообщает «Советский спорт».

Инциденту предшествовал следующий момент: 19-летний форвард «Мальме» Маркус Сильвегор выбросил за борт своего соперника.

Реклама

Хоккеиста за данный эпизод могут наказать длительной дисквалификацией.

Ранее сообщалось, что руководство МГСУ начало дисциплинарное расследование после драки студентов.

Массовая драка в МГСУ произошла на территории студенческого городка, куда может зайти любой желающий. В ходе драки несколько человек пострадали.

Также во время матча детской хоккейной лиги между «Орланом» из Стерлитамака и «Салаватом Юлаевым-2» из Уфы произошла массовая драка с участием хоккеистов и их родителей.