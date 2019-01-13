Марадона успешно перенес операцию на желудке
Для главного тренера мексиканского «Дорадоса» Диего Марадоны успешно прошла операции на желудке, сообщает «Советский спорт». Накануне аргентинца доставили в больницу на операцию. Операция Марадоны продолжалась около часа.
Напомним, ранее в ходе стандартного медицинского осмотра у 58-летнего аргентинского специалиста было выявлено внутреннее кровотечение, спровоцированное грыжей.
«Теперь мы надеемся, что Диего сможет восстановиться и вернуться к работе как можно скорее», — приводит слова адвоката Марадоны Матиаса Морлы Football Italia.
В конце декабря 2018 года стало известно, что Диего отсутствует в расположении «Дорадоса» несколько дней. 4 января агент Марадоны сообщил, что специалист продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что знаменитый аргентинский футболист и главный тренер мексиканского «Дорадос» Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Буэнос-Айреса.