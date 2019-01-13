Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»
«Коламбус Блю Джекетс» в гостях одолел «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась 2:1. Победный год оформил российский нападающий Артемий Панарин.
Таким образом, «Коламбус» прервал победную серию «Вашингтона» из трех матчей.
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Ранее «Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» (Вашингтон) — «Коламбус» (Огайо) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 – Аткинсон (Нутиваара, Дюбуа) – 01:00 (5x5)
1:1 – Кузнецов (Карлсон, Овечкин) – 58:54 (6x5)
1:2 – Панарин (Джонс) – 63:30 (4x3)