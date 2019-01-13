«Ювентус» установил новый рекорд в Кубке Италии

Туринский «Ювентус» установил новый рекорд в Кубке Италии, сообщает «Советский спорт».

Матч 1/8 финала с «Болоньей» завершился победой «старой синьоры» со счетом 2:0. Выигрыш позволил клубу выйти в четвертьфинал турнира в 12-й раз, что и является рекордом Кубка Италии.

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Напомним, что туринская команда являлась обладателем Кубка Италии четыре раза кряду.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен купить полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.