«Ювентус» установил новый рекорд в Кубке Италии
Туринский «Ювентус» установил новый рекорд в Кубке Италии, сообщает «Советский спорт».
Матч 1/8 финала с «Болоньей» завершился победой «старой синьоры» со счетом 2:0. Выигрыш позволил клубу выйти в четвертьфинал турнира в 12-й раз, что и является рекордом Кубка Италии.
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Напомним, что туринская команда являлась обладателем Кубка Италии четыре раза кряду.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен купить полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.