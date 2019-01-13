«Майами» нанес поражение «Мемфис» в матче НБА
«Майами Хит» нанес поражение «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 112:108. Самым результативным игроком встречи стал нападающий победителей Джастис Уинслоу, в активе которого 26 очков. Центровой Эдрис Адебайо отметился дабл-даблом из 11 очков и 10 подборов.
Реклама
Ранее «Детройт Пистонс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
НБА. Регулярный чемпионат
«Майами»(Флорида) — «Мемфис» (Теннесси) — 112:108 (30:34, 33:27, 28:22, 21:25)